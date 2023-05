Un spectacle à l’Américaine ce vendredi à l’école Sainte-Marie de Huy

L’école Sainte-Marie, à Huy, se parera des couleurs du drapeau américain ce vendredi 19 et ce samedi 20 mai, à 20 h. Et, plus particulièrement encore, sa salle polyvalente. Durant ces deux soirées, les comédiens invitent le public à survoler l’Atlantique, avant d’atterrir et de poser pied à terre sur le sol des États-Unis. "Cette année, notre spectacle, original, s’intitule American Evening, annonce Firmin Herco, un des metteurs en scène de ce spectacle. C’est le premier recréé depuis la crise du Coronavirus". Toutefois, pour les spectateurs, c’est en rêve qu’ils seront emmenés aux USA puisque toute l’histoire de ce spectacle se déroule en fait à Paris, en 2025. "Le spectacle a lieu en deux parties: la première est consacrée à AmeriQuizz, un jeu télévisé composé de questions sur le thème des États-Unis."