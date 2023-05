La maison de village d’Ahin complètement rénovée par les ouvriers de la Ville

Cette salle flambant neuve permettra au comité de quartier de mettre en place ses différentes activités, dont celui du week-end de Pentecôte. "C’est notre plus gros événement de l’année. Mais on a aussi d’autres activités ponctuelles, comme Halloween et la Saint-Nicolas."

Les extérieurs de la salle ont également été rénovés. "Avant, la cour n’était pas aménagée, c’était tout simplement du tarmac. Mais aujourd’hui, on a un bel espace avec une plaine de jeu."

Le résultat final est beau, mais ça n’a pas été une sinécure pour y arriver. "On a eu des mauvaises surprises, détaille Virginie Libert, responsable du Service travaux. En terrassant, on est tombé sur un affaissement qui était dû à la présence de citernes dans le sol. On a donc dû remblayer."

Ce nouvel espace de vie a été entièrement créé par les ouvriers des services Travaux et Voirie. "Ça nous permet de réaliser des économies." Et en effet, tous ces travaux n’ont coûté que 30 000 €.

Mais si on a fait appel aux ouvriers de la Ville, c’est avant tout pour les valoriser. "On avait vraiment la volonté de mettre nos corps de métier et leur savoir-faire en avant. On a du personnel très compétent."

Des ouvriers fiers

Ceux à qui ces compliments sont destinés étaient d’ailleurs venus en nombre à l’inauguration de la salle de quartier. Et eux aussi, ils étaient fiers du résultat. "C’était un travail vraiment gai à réaliser, se réjouit le chauffagiste Arthur Mathieu. En plus, tout fonctionne bien. C’est beau."

Les forgerons Thierry Broos et Laurent Bastianelli étaient également plutôt satisfaits de leur travail. Mais en même temps, il y avait de quoi. À eux deux, ils ont tout de même réalisé 45 mètres de garde-corps. "Il nous a fallu une centaine d’heures pour tout faire", avance Thierry Broos. "Ce qui était vraiment bien, c’est qu’on nous a laissé carte blanche, enchaîne Laurent Bastianelli. On nous a demandé de faire quelque chose de moderne et d’assez épuré, Mais à part ça, on a été très libre au niveau de la création."

Bref, le comité de quartier est content, les autorités communales sont contentes et les ouvriers sont contents. Au final, que demander de plus ?