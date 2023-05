Le corps recherché en Meuse, à Huy, a été retrouvé

Sauf que la cellule disparition de la police fédérale et la zone de police de Huy ont pris au sérieux l’appel du témoin. Et elles ont pris les moyens pour aider à retrouver la personne qui aurait été vue en Meuse, avec l’aide de la Protection civile et des plongeurs. La Meuse a ainsi été sondée, entre le pont de Ben-Ahin et le bar à tapas du port de Statte, là où elle aurait été vue. Et un corps a bien été retrouvé. Sauf qu’à ce stade, personne n’a pu identifier la personne qui est un homme. Le médecin légiste va déterminer les circonstances du décès. Le parquet a été informé.