Un Atelier Rock plein à craquer pour accueillir Asian Dub Foundation (vidéo)

Pour les plus jeunes et ceux qui vivaient dans un mode parallèle dans les années 90, Asian Dub Foundation est un "sound system" né à Londres et qui connaît le succès grâce à une musique mêlant électro, jungle, rap, dub, dancehall, south asian music et punk rock. Son album R.A.F.I. (1997) a dû tourner sur toutes les platines européennes. Un groupe de cette trempe internationale à Huy: il était évident que cela allait rameuter les foules.

"Dès que j’ai vu l’annonce du concert j’ai acheté mes places", avoue une fan. Et cela, c’était… en décembre.

Acces Denied tour

Dans le cadre de leur tournée "Acces Denied Tour", les Londoniens ont ouvert le set sur Mindlock et ont enchaîné les tubes comme Fortress Europe, Can’t pay Won’t Pay, et les nouveautés. Nathan "Flûtebox" Lee a capté l’attention avec son étrange beat-box/flûte traversière. Cette touche onirique était savamment contrebalancée par le groove agile du batteur Rocky Singh, la lourde basse de Martin Savale et la guitare aux effets punk/jungle de Steve Chandra Savale. Tandis que les chanteurs Ghetto Priest, Aktar Amhed et consorts faisaient monter la fièvre, l’assistance emportée, jumpait en rythme, mains levées, en répétant de conserve avec le groupe des paroles connues par cœur. Et c’est certain l’Atelier Rock a vibré, au sens propre comme au figuré, durant ces deux soirées exceptionnelles et inoubliables tant pour le public que pour les organisateurs.