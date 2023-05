Qui veut gérer le wellness et la cafétéria de la piscine ?

Pour espérer décrocher ces concessions, "pour une durée de 10 ans", les candidats doivent répondre à toute une série de critères. "Le plus important, c’est le loyer qu’ils nous proposeront."

Pour la cafétéria, la Ville sera également particulièrement attentive à la carte . "On privilégiera les candidats qui proposeront une offre variée. En plus, on dit “cafétéria”, mais le gestionnaire pourrait en faire une petite brasserie."

Idem pour le wellness, "on sera très attentifs à la variété des soins proposés". À noter que les tarifs proposés par le ou les futurs exploitants – "il est tout à fait possible de faire une offre commune" – entreront également en ligne de compte.

Un minimum d’expérience requis

Pour les deux espaces, on exigera du futur gestionnaire qu’il dispose d’une certaine expérience. "Par exemple, pour le wellness, on demande, sur les dix dernières années, une expérience d’au moins un an et demi avec minimum cinq équipements différents." Ce qui veut dire qu’ "on n’acceptera pas la candidature de quelqu’un qui n’a fait que gérer un solarium".

Si les appels à candidatures viennent seulement d’être publiés et qu’à la connaissance de l’échevin, "on n’a pas encore reçu d’offre", certains gestionnaires potentiels ont déjà fait part de leur intérêt au cours des semaines précédentes. Mais il faut dire que "ce sont des équipements très modernes, installés au sein d’un complexe qui vient d’être complètement rénové".