Carton plein pour la "Brocante des quais" organisée à Huy par le Rotary

Depuis près de 15 ans, la "Brocante des quais", une "brocante à l’ancienne" (fonds de greniers de qualité, pas de vêtements), est organisée le long de l’avenue Delchambre par le Rotary hutois au profit de ses œuvres. Et, cette année, les 130 stands disponibles étaient occupés. Dont un par le service-club lui-même, qui vidait aussi ses greniers au profit de "ses" associations, en plus de leur reverser aussi les bénéfices engendrés au bar et aux foodtrucks.