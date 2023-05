Première réussie pour le nouveau marché artisanal de Gives (Huy)

Au total, une dizaine d’exposants, issus principalement du village ou des alentours, étaient présents pour proposer divers produits, essentiellement de bouches: fraises, produits de la ferme, fromages, charcuteries, saucisses, entre autres.

Pour le mettre sur pied, le comité a pu bénéficier d’un coup de pouce de la Ville de Huy pour l’organisation. "C’est un comité de village dynamique, c’est important de le soutenir et les citoyens sont demandeurs de ce type d’activités. Ça permet aux producteurs locaux de se faire connaître", a relevé Étienne Roba, qui estime que ce nouveau marché est complémentaire à celui du centre de Huy, qui se déroule en semaine.

Parmi les exposants, notons ainsi la présence de Charles Adam, 67 ans, producteur de fraises et de légumes, dont l’exploitation est à Gives. "Nous sommes du village, ça aurait été malheureux si on n’avait pas su être présent aujourd’hui. C’est notre tout premier marché", raconte-t-il. À 13h, il n’y avait quasi plus rien sur son étal.

Autre figure bien connue du coin pour sa production porcine: Pierre van Daele, du village de Solières, qui s’est montré enchanté par l’événement. "C’était un saut dans l’inconnu, c’est vrai, mais on savait qu’on allait rencontrer une clientèle de la région", souligne-t-il.

Tous les 2e dimanches du mois

Tous les 2 dimanches du mois, les artisans animeront désormais la place des Manants jusqu’à la grande kermesse de Gives, en septembre, qui clôturera l’événement. Pour les prochaines dates, trois autres marchands ont annoncé leur présence (poulets, chiques et lait). "Si on pouvait en avoir quelques-uns en plus, ce serait pas mal", conclut Patrick Guisset.