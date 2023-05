Nids-de-poule rue du Vieux Pont, à Huy, provoqués par les travaux du Batta: à qui la faute ?

Les bosses et les fosses, les nombreux automobilistes qui passent par cette rue connaissent. Il n’est pas possible de la traverser sans que ça secoue dans l’habitacle. Pour les riverains qui sont obligés d’y passer pour rejoindre leurs habitations, c’est le parcours du combattant. Une sensation de terrain miné. "Je comprends que les travaux de l’esplanade du Batta sont nécessaires et nous avons tous hâte de les voir terminés mais, en attendant, il nous faut des solutions car ce n’est plus gérable, ajoute une occupante de l’immeuble rue des Arsins. Quand il pleut comme ces derniers jours, c’est encore pire. Il faudrait combler les nids-de-poule ou alors mettre la rue d’Amérique à double sens."

Du côté de la Ville de Huy, le problème est connu et le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, promet de réagir rapidement. "On sait qu’il s’agit de longs travaux pour les riverains et que ça peut être pesant mais il faut bien en passer par là. D’autant qu’il n’y a pas de délai de retard, on fait au plus court. Malheureusement il n’est pas prévu de refaire la route dans le cadre de notre plan PIC. On ne sait pas tout remettre en état en une seule fois. Je vais demander aux services de se rendre sur place pour constater les choses et voir si ce sont des travaux qui incombent à la Ville ou à l’entreprise. Nous allons reboucher les trous au plus vite. Une réunion est d’ailleurs prévue mercredi pour cibler les besoins et programmer les choses." Quant à la rue d’Amérique, elle restera à sens unique. "Nous l’avions mise à double sens le temps des travaux de la rue du Vieux Pont mais comme elle est à nouveau accessible il n’y a aucune raison pour mettre la rue d’Amérique à double sens. D’autant plus qu’on devra alors interdire le stationnement et ce sera alors un autre problème…"

Qui payera les dégâts ?

Le renouveau de la rive gauche se dessine avec l’esplanade du Batta et le téléphérique. Des projets qui réjouissent les riverains mais certains risquent d’y laisser quelques pneus ou griffes sur la carrosserie… "Qui payera les dégâts ? La semaine dernière, ma fille a heurté une barrière Héras en essayant d’esquiver les trous", raconte un habitant du quartier. "Si une voiture est endommagée par un trou provoqué par les travaux, la responsabilité civile de la Ville ou de l’entreprise peut être engagée et intervenir, explique Éric Dosogne. En cas de dégâts, il faut alors déposer une plainte à la Ville que nous transmettons par la suite à notre assurance. Maintenant, si une personne prend une barrière en essayant d’éviter un nid-de-poule, je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner dans ce cas précis." Il y a encore du chemin à parcourir donc en attendant la fin du chantier, mais il faut dire aussi que Rome ne s’est pas faite en un jour. Et l’esplanade du Batta non plus d’ailleurs.