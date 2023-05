À Huy, "La Tartine au Beurre" marie cuisine traditionnelle et familiale depuis 35 ans

Parce qu’il faut dire que ces dernières années n’ont pas épargné le secteur horeca. Les deux années de crise sanitaire, à cause d’un virus dont plus personne ne veut prononcer le nom, ont mis sous silence les casseroles et les salles de restos. "J’ai vraiment cru qu’on n’allait jamais rouvrir, se remémore la Hutoise d’adoption, avec une émotion encore vive. On ne savait pas de quoi demain serait fait. On a fait des repas traiteur pour les fêtes, mais c’est tout. On n’aimait pas spécialement ça. Ce n’est pas le même métier. Notre force à nous, c’est d’avoir acheté le bâtiment et de ne pas avoir dû payer de loyers."

"Je n’ai pas envie que le restaurant devienne un luxe"

Au n° 9 de la rue de Montmorency, Carine et son compagnon, Mario Stefanovitch Sanchez, s’occupent de la salle tandis qu’Olivier et sa compagne, Julie Delhalle, sont aux marmites. Un mariage qui fonctionne à la perfection. Le secret de la réussite ? "La simplicité", sourit Carine avant de développer son propos avec la passion de ceux pour qui la restauration est plus qu’un simple métier, une vocation. "Je pense que les gens aiment venir chez nous car ils s’y sentent bien. Chez nous, on ne fait pas de chichis. On veut du bon et du beau tout en restant dans des gammes de prix accessibles à tous les portefeuilles. Les gens subissent l’augmentation constante du coût de la vie, on ne peut enfoncer le couteau en plus loin quand ils viennent au resto, sinon, ils ne pourront plus se permettre ce genre de sorties. Je n’ai pas envie que le restaurant devienne un luxe."

Là où dans des établissements similaires, la douloureuse inflation de ces derniers mois a poussé à revoir l’addition des menus, les prix de Carine et Olivier sont restés à l’identique. Des prix de menus proposés à 30 € ou 38 €, ce qui est devenu suffisamment rare pour être souligné… Et cela rend l’expérience d’autant plus délicieuse parce que mamy n’aurait jamais voulu que vous frôliez la ruine pour goûter à sa cuisine, si ?