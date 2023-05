300 jeunes ont partagé leur foi dans une ambiance festive et ludique dans la collégiale de Huy

Le Rassemblement diocésain des jeunes de Liège attendait une centaine de jeunes entre 12 et 18 ans ce jeudi pour son rassemblement diocésain de la jeunesse. Ils ont été plus de 300 à répondre à l’appel et à participer à une journée intitulée fort à propos "Marie a dit Huy". Venus des quatre coins de la province de Liège, ils ont partagé leur foi dans une ambiance festive et ludique.