Le groupe Applethree, une partition à vivre au Sofloti à Huy

Des Beatles à Goldman en passant par Eddy Mitchell, ça va chanter ce samedi 13 mai au piano-bar de la Grand-Place de Huy. Le Sofloti accueille le trio hutois Applethree, constitué de William Dosogne à la batterie, Philippe Eloy au clavier et Thierry Faymonville à la guitare et au chant, pour un concert acoustique reprenant des morceaux phares de la musique pop rock anglo-saxonne et des chansons françaises des sixties à nos jours. "C’est une première pour nous, confie Thierry Faymonville. J’ai connu le Printania et ensuite la Dérive. Alors, forcément, jouer à l’endroit même de ces deux institutions hutoises, c’était une envie et une évidence."