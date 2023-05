La nouvelle piscine s’appellera AquaHuy

À l’issue des travaux qui avaient débuté en juin 2021 déjà, la piscine de Huy arborera un tout autre visage. Et ça commence par un nouveau nom: AquaHuy. Le 25 avril dernier, un sondage en quête de suggestions avait été lancé sur la page Facebook de la Ville de Huy. En une semaine, environ 500 personnes ont donné leur avis. Trois noms sont ressortis: Phuysicine, Piscine de Huy, et AquaHuy, pour lequel le Collège communal a finalement voté à l’unanimité. "Il y avait plein de noms très recherchés, certains avec de chouettes jeux de mots, mais ce n’est pas toujours accessible pour tout le monde, explique Éric Dosogne, bourgmestre de Huy. On voulait quelque chose qui soit parlant pour tout le monde et qui reste correct. AquaHuy convient très bien au projet."