Et pourquoi pas des lettres géantes pour améliorer la visibilité du fort de Huy?

Sous l’impulsion du service Travaux, la Ville de Huy envisage donc d’apposer des lettres géantes en acier Corten, le long du talus situé quai de Namur. "C’est un projet pensé, dessiné et conçu en interne qui s’inscrit dans une réflexion globale. Les ouvriers communaux ont déjà refait les garde-corps ainsi que l’entrée, précise la responsable du département technique et entretien. Notre volonté est d’agrandir la zone autour du monument, d’aménager le trottoir, de réaliser le lettrage en acier Corten et de prévoir également des zones fleuries. Le tout doit être encore validé par le Patrimoine car il s’agit de travaux sur la partie classée du site." Le projet est donc dans les cartons mais il faudra encore s’armer de patience. La réalisation finale ne sera inaugurée qu’au début de l’année 2025, si tout va bien… "Nous devons également réparer le mur près du monument mais, pour pouvoir le faire, nous devons fermer une partie du quai de Namur durant deux ou trois jours. Avec les travaux qui sont en cours autour du pont Baudouin, ça nous paraissait compliqué. Il faudra donc attendre la fin de ceux-ci pour pouvoir se projeter dans les aménagements de l’entrée du Fort."