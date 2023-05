Dora Dorës reconnue comme centre d’insertion socioprofessionnelle

Bonne nouvelle du côté de Dora Dorës ! L’ASBL spécialisée dans l’accompagnement de personnes récemment arrivées en Belgique, et qui fête d’ailleurs ses 20 ans cette année, a été reconnue comme CISP (centre d’insertion socioprofessionnelle) par la Région wallonne et le Forem. "Ça faisait déjà quelques années qu’on aidait les bénéficiaires à réaliser leur CV, à postuler, détaille Hamide Canolli, directrice de l’ASBL. Mais on faisait ça de manière assez informelle."