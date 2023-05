Medi-Market: "Nous empêcher de venir, c’est bloquer l’accès à des prix démocratiques"

Il tient également à relativiser le nombre de signatures. "Il n’y en a que 491, sur une ville qui compte plus de 20 000 habitants. De nombreuses personnes qui habitent la région désirent d’ailleurs qu’on s’installe à Huy."

Selon Cédric Antoine, la pétition pourrait même se retourner contre ses instigateurs. "Empêcher Medi-Market de s’installer à Huy, c’est aussi empêcher les Hutois d’accéder à des soins de santé à des prix démocratiques. Finalement, en nous empêchant de venir, les pharmaciens veulent continuer à pratiquer des tarifs élevés." Voilà qui a le mérite d’être clair.

Le CEO de Medi-Market trouve également les propos des deux pharmaciennes injustifiés. "Colporter l’idée qu’on n’est pas capable de conseiller notre clientèle, c’est à la limite de la calomnie. On compte environ 1,5 million de clients en Belgique. Si on faisait mal notre travail, ça se saurait."

Et puis, "aucune pharmacie n’a jamais fait faillite suite à l’installation d’un Medi-Market dans les environs".

"Un projet différent"

Tiens, et comment la direction de Medi-Market espère-t-elle que son nouveau projet sera accepté par la Ville, alors que le premier avait été rejeté ? "Ce dossier n’est pas le même. Il s’agit d’un autre emplacement. On travaille en bonne intelligence avec la Ville de Huy. On espère qu’elle sera consciente des retombées positives sur l’emploi (NDLR: un magasin Medi-Market, c’est entre six et 10 employés) et le pouvoir d’achat des habitants", conclut Cédric Antoine.