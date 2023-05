Huy: pour la Fête des mères, offrez un atelier peinture à votre maman !

Ce concept, Sévrine Debraz y croit dur comme fer. "Je suis persuadée que les moments passés ensemble sont plus importants que les biens matériels, Depuis le Covid, les gens ont encore plus besoin de cette connexion."

Et donc, concrètement, les mamans pourront passer ce moment privilégié avec leurs fils ou leur fille le 14 mai à la galerie Crafty, à Huy. "Pendant toute une journée, ils peindront un tableau, qui symbolisera leur relation."

Si elle ne sait pas encore précisément comment elle va s’y prendre pour symboliser cette relation, Sévrine Debraz a déjà une petite idée. "Les participants pourront par exemple réaliser un portrait. Le personnage dessiné reprendrait des caractéristiques des deux artistes." Il y a cette possibilité, mais aussi celle de peindre deux visages qui se rejoignent "par exemple par le nez".

Car, clairement, le but n’est pas de faire quelque chose qui colle au réel. "J’encourage toujours les gens à partir dans des délires. Ça leur permet aussi de s’évader d’un quotidien où tout est carré."

Et pour partir dans ce délire, aucune expérience n’est requise. "Cette journée est évidemment ouverte aux débutants. Les participants n’ont pas non plus besoin de venir avec du matériel. Je fournirai tout."

Une activité pour tous les âges

Cet atelier est également accessible à tous les âges. "Comme cette activité va durer toute une journée, ce ne sera peut-être pas adapté à un enfant de maternelle, mais il n’y a aucune restriction. Une maman de 80 ans peut par exemple venir avec son fils de 60 ans."

Et cerise sur le gâteau, "les participants pourront évidemment repartir avec leur tableau".

Page Facebook: Peinture Tatif

GSM: 0485/51.70.23