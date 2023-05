Un samedi soir à Huy avec Saule

Large dans une programmation qui veut toucher à différents styles et leurs influences, l’Atelier Rock de Huy a souvent plus d’une corde à son arc pour surprendre son public. Ce qui était encore le cas samedi avec la venue de Saule dans une formule voulue intime et en même temps spectaculaire d’un concert qui va chercher dans le répertoire de l’artiste anciens et nouveaux titres, revisités.