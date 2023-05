Les passionnés de bande dessinée s’étaient donné rendez-vous au hall omnisports de Huy

Au détour d’une allée, on tombe sur le stand des éditions "Le chaînon manquant", tenu par le Verlainois Benjamin Van Linthout. "C’est une maison d’édition qui a été créée par plusieurs auteurs qui viennent de la région liégeoise", détaille celui qui écrit sous le nom de Benjamin Fischer. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle a un caractère très familial, cette maison d’édition. En effet, Benjamin travaille avec son papa, son oncle et ses deux sœurs. "Mais il y a aussi d’autres personnes qui ne sont pas de ma famille", s’amuse-t-il.

Parmi les livres écrits par Benjamin, on retrouve "Le champ des possibles". "Ça raconte l’histoire vraie d’un maraîcher qui habite à Jupille. Je retrace son parcours et j’aborde sa manière assez particulière de faire de l’agriculture. C’est un livre qui a pour but d’aborder plusieurs thématiques d’actualité, comme l’alimentation et l’environnement, mais de manière positive."

Et un avis sur Bédérama ? "C’est un chouette événement. Ça ne marche pas trop mal."

Un peu plus loin, Gilles Renneson propose une BD qui ne concerne pas Huy… mais dont les histoires ne se passent pas très loin de la cité mosane. En effet, son livre, qu’il a coécrit, s’intitule "Contes et légendes au fil de l’Amblève", paru aux Éditions Dyade. "Dans cette bande dessinée, le personnage principal, qui est un batelier, descend l’Amblève et rencontre régulièrement des gens qui lui racontent des légendes."

Gilles Renneson était présent avec son livre "Contes et légendes au fil de l'Amblève" ©EDA

À noter que c’est également Gilles Renneson qui a réalisé l’affiche de Bédérama. "C’est l’organisateur qui m’a demandé de le faire."

Gilles Renneson a réalisé l'affiche de Bédérama ©EDA

Une deuxième édition prévue en 2024

L’organisateur en question, c’est Claude Wislet, qui organise également les foires du livre de Namur et Ligny. "Je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée, explique-t-il. Mais plusieurs personnes m’ont demandé d’organiser cet événement, alors je l’ai fait." Et d’ailleurs, pourquoi à Huy ? "C’est une ville qui a une situation idéale et qui est facilement accessible."

Si vous n’avez pas pu vous rendre à Bédérama cette année, pas de panique. "On a l’intention d’encore organiser l’événement l’année prochaine ", conclut Claude Wislet.