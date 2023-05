L’Échiquier mosan a organisé une manche d’un circuit réservé aux joueurs d’échecs de – de 20 ans

Le silence règne en maître dans la salle des fêtes du CAF (Centre d’Autoformation et de Formation de la Fédération Wallonie-Bruxelles), à Tihange. Les paroles échangées se font en chuchotant. La concentration est à son comble chez les jeunes participants à cette manche du circuit de la jeunesse échiquéenne et francophone, organisée par l’Échiquier mosan et la Fédération francophone des échecs, et réservée aux moins de 20 ans. Les parties sont dites "rapides". Elles durent entre 20 et 25 minutes. On a presque l’impression de voir les cerveaux fumer. Les gestes sont souples et mûrement réfléchis. Les pièces se déplacent à dessein sur les 64 cases des échiquiers. Le suspense est à son comble. Les participants s’affrontent selon leur niveau. Celui qui met en échec son adversaire et récolte un certain nombre de points, rivalise au prochain tour avec un candidat possédant un nombre similaire de points. "C’est un moyen de lisser les niveaux, explique Pierre Fox, président de l’Échiquier Mosan. À la fin, on est quasi sûr que c’est le meilleur qui l’emporte."