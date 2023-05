Dès le 14 mai, un marché artisanal mensuel sur la place des Manants de Gives

Cette initiative, c’est le Comité des amis du grand feu de Gives qui l’a eue. Et plus précisément, Patrick Guisset. "Le comité organise déjà plusieurs festivités sur l’année dans le village, explique-t-il. Et un marché artisanal, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu organiser." Entre le projet et sa réalisation, il n’y avait qu’un pas que le Givois a décidé de franchir. Gives aura donc désormais un petit marché artisanal, en tout cas dès la mi-mai et jusqu’en septembre. Pour la suite, les membres du comité verront l’engouement suscité par le marché. Et déjà s’il y a un intérêt manifeste. Dès le 14 mai, et une fois par mois (le deuxième dimanche de chaque mois), les artisans s’installeront sur la place des Manants. L’annonce de la première édition en a attiré treize. Autant d’artisans de la région, prêts à montrer leur savoir-faire, leurs réalisations au public qui se déplacera jusqu’à eux. La plupart d’entre eux sont des artisans de produits de bouche. Et Patrick Guisset de plonger dans ses feuilles pour faire un petit topo des artisans invités: "On aura un marchand de salaisons et un de fromage, la ferme Vandaele, un producteur de fraises, un autre de poulets, un boulanger qui proposera ses pains et un autre, des gaufres aux fruits." On y trouvera aussi des quiches, des chiques, des hamburgers ou encore des crêpes. Et même une dame qui présentera ses broderies.

Tous les deuxièmes dimanches du mois, les artisans animeront la place des Manants jusqu’à la grande kermesse de Gives, en septembre, qui clôturera le petit marché artisanal. "On aura ainsi l’occasion de le proposer cinq fois." Et la saison prochaine ? "On verra. On fait un premier essai puis on verra si cela se passe bien."