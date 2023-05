Quartier du Quadrilatère: après l’avenue Adolphe Chapelle, place à la rue L’Apleit

Ce chantier s’inscrivait dans le cadre du projet de revitalisation du quartier du Quadrilatère pour lequel la Ville de Huy a reçu des subsides d’1,250 million d’euros. L’objectif étant de rendre plus conviviaux et sécurisés les abords de l’ancien athénée reconverti en logements, commerces et espaces de travail. La Ville de Huy voulait aussi réaménager les liaisons vers le Vieux Huy, les rues de la Résistance et des Frères mineurs, vers le centre culturel depuis l’avenue Adolphe Chapelle et la rue Grégoire Bodart jusqu’au parc de l’avenue Delchambre. Le projet de revitalisation urbaine prévoit aussi le réaménagement vers la gare des rues du Coq, l’Apleit et Delloye-Matthieu jusqu’au parking de la bibliothèque. Parking qui a été complètement refait alors que les plantations et l’éclairage ont eux aussi été revus.

Si son parking était ciblé par ce plan de revitalisation urbaine, la bibliothèque n’est pas en reste puisque de gros travaux y sont prévus. Avec remplacement du chauffage, travaux d’isolation (des murs, des sols et des toitures), installation d’un éclairage LED et rénovation des salles. Sa cour intérieure, elle, est déjà en travaux avec, pour objectif, à terme, d’y organiser des activités culturelles.

Bientôt au tour de la rue L’Apleit

Où en est-on aujourd’hui de ce vaste projet de revitalisation du quartier et de ses abords ? Les rues de la Résistance et Delloye-Matthieu et l’avenue Chapelle donc sont terminées. Les travaux des deux premières permettent une sécurisation du cheminement piéton puisqu’elles ont été aménagées en espace partagé et de plain-pied avec la priorité donnée au piéton. Prochaine étape: la rue l’Apleit qui, elle aussi, subira un profond lifting, plus que nécessaire.