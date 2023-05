La farine des Moulins de Statte, à Huy, désormais dans les boulangeries Cora

Une mise en concurrence

Et depuis quelques jours, les Moulins de Statte approvisionnent ainsi Cora en farine panifiable. Les Moulins de Statte, présents sur la rive gauche hutoise depuis 1857, s’approvisionnent en blé indigène pour produire des farines panifiables de froment et d’épeautre labellisées "qualité différenciée". Car le moulin lui aussi valorise les productions locales et soutient le développement de la filière agroalimentaire wallonne.

Mais pourquoi les Moulins de Statte ? "Il y a eu une mise en concurrence de différents moulins qui pouvaient fournir le blé et la farine locale, explique l’agence de communication Pink Communication. Cora voulait que le blé soit belge, ce qui n’était pas le cas avec le fournisseur précédent. Il fallait aussi que ce soit un moulin qui avait la capacité d’approvisionner tous les magasins de Cora." Il y a donc eu une mise en compétition de différents prestataires et ce sont les Moulins de Statte qui ont remporté le marché. "Chez Cora, ils sont ravis de cette collaboration car le client sait désormais d’où vient la farine et ce soutien de la grande distribution est une bonne chose pour les producteurs locaux."

Luc Janssens, directeur du Cora Hornu et responsable de la filière boulangerie pour Cora Belgique et Luxembourg, l’affirme: "Grâce à cette nouvelle collaboration, nous pouvons garantir de la farine locale à nos clients pour la production des pains et pâtisseries dans nos ateliers. Après avoir travaillé plusieurs années avec un grand groupe agroalimentaire, nous sommes ravis de travailler avec une entreprise à taille humaine, avec des valeurs et des normes de qualité similaires aux nôtres et de soutenir les agriculteurs de chez nous."

Une année aura été nécessaire pour réfléchir à la mise en pratique mais aussi pour faire des tests qualité aux Cora de Rocourt et de Châtelineau. Tests qui ont été concluants. Chaque année donc, les Moulins de Statte fourniront 1 500 tonnes de farine panifiable dans les ateliers de boulangerie de Cora, nécessaires à la fabrication des pains et des pâtisseries. La farine sera transportée en sacs via la plateforme logistique de Cora à Courcelles ou en vrac directement dans les silos des magasins.