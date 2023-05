Il offrait le gîte à des dealers étrangers

Il avait été condamné à 12 mois de prison par défaut, parce qu’il ne s’était pas présenté à l’audience, avant de faire opposition de la condamnation.

Lors de l’audience suivante, au mois d’avril, le prévenu avait expliqué retirer un certain bénéfice de cette relation puisqu’il recevait des avantages liés à sa consommation en échange du gîte qu’il fournissait, mais qu’il n’avait jamais vendu. Le trafic était important, au point que l’on faisait parfois la file devant son domicile à Huy, jour et nuit. "Mon client a été dépassé par la situation, il était sous la coupe de ces personnes et s’est laissé happer", avait avancé son conseil, qui avait demandé une peine qui ne mette pas en danger son avenir professionnel, comme la suspension probatoire du prononcé ou une peine de travail.

Au domicile, la police avait retrouvé en novembre 2021 une quantité importante de stupéfiants et d’argent: 537 en monnaie, 10.000€ en billets, 70 grammes de cocaïne, 27 barrettes de résine, 150 grammes de cannabis et des billets de poudre blanche, entre autres.

Le jeune Hutois habite toujours au même endroit mais a nettoyé complètement les lieux grâce à l’aide de sa marraine. Il a également entamé une formation auprès de l’IFAPME afin de devenir éducateur et effectue actuellement un stage auprès d’une association de la région. Son casier judiciaire était vierge.