Un parcours à la découverte de Huy avec Crachefeu

C’est bien la première fois que l’office du tourisme propose ce genre de parcours. Organisée pendant les deux semaines de vacances de printemps, la quête permet d’observer Huy et son patrimoine dans les moindres détails. Sur près de 3 km, 14 questions mèneront les plus courageux à la rencontre des petites créatures qui peuplent la ville et qui se cachent, pour certaines, en haut des bâtiments, dans des œuvres d’art ou des fontaines… Pas de panique, un petit livret de jeu guidera les enquêteurs.

Tout au long de l’année, quatre parcours seront organisés sur le thème du fantastique. L’office du tourisme a inauguré le premier parcours ce samedi et promet un badge en bout de quête. Une récompense plus grande sera offerte à ceux qui auront réuni les quatre badges empochés à l’issue des quatre parcours.

Au-delà des deux semaines de vacances, il ne sera plus possible de récupérer le premier badge de la série. Néanmoins, il sera toujours possible de faire le parcours toute l’année, même s’il faudra faire le deuil des récompenses. Le second jeu de piste sera quant à lui organisé dans le musée du fort de Huy au courant du mois de juin.

Parcours gratuit et accessible tous les jours de 10 à 17 h. Le livret de jeu est à retirer à l’OT ou à télécharger sur www.visithuy.be/tourisme/crachefeu-et-les-creatures-fantastiques-parcours-urbain