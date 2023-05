Huy : il joue de la cornemuse mais sans nécessairement porter un kilt

Pas d’origine écossaise

"Cela fait une quinzaine d’années que je pratique cet instrument, indique Gautier Bouchat. En fait, je l’ai découvert lors d’un festival à Marsine, quand j’étais enfant." Et depuis, le musicien n’a pas lâché son sac à flûtes tout en se formant professionnellement dans la musique à l’IMEP. Il poursuit actuellement un master en flûte baroque avant d’entamer, l’année prochaine, un second master en cornemuse style renaissance baroque. Car par-dessus tout, c’est cet instrument qu’il préfère parmi tous ceux qu’il pratique. "Sa sonorité est spécifique avec ses notes de bourdon, explique le musicien passionné. C’est un instrument bien plus riche que ce que véhiculent les clichés. Il ne faut pas nécessairement porter un kilt pour bien jouer de la cornemuse. D’ailleurs, elle n’est pas originaire d’Écosse contrairement à ce que tout le monde pense mais bien de Mésopotamie. Il y a aussi des cornemuses en France et en Belgique. On a un beau répertoire de musiques traditionnelles belges ou wallonnes que l’on peut jouer à la cornemuse." Les spectateurs présents vendredi soir au concert ont pu s’en rendre compte avec des morceaux tels que le Passe-pied de la Poule noire ou encore la Bourrée en deux temps, clap sabot.

"On ne peut pas couper le son"

Accessible à toutes et tous, la cornemuse est cependant un instrument qui suppose une certaine technique. "Tous les instruments ont leurs difficultés, explique celui qui dispense des cours de cornemuse au sein du centre culturel Oyou. C’est accessible à tous dès l’âge de 9 ans. Il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup de souffle car une fois que la poche est gonflée, il faut utiliser le bras pour la dégonfler… Ce qui est compliqué avec la cornemuse, c’est qu’on a un son en continu. On ne sait pas couper le son ou jouer en staccato, avec des notes détachées. On est donc contraint de faire des nuances avec les doigts." Une difficulté qui fait aussi toute la beauté et la richesse de cet instrument à vent.