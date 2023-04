Les Apéros hutois de retour ce dimanche 30 avril au square Henrion

Il y aura d’ailleurs l’un ou l’autre petit changement par rapport à l’année passée. "Le bar à cocktails du tennis d’Amay va élargir sa gamme. Dorénavant, il proposera par exemple des cocktails sans alcool."

Idem pour le bar d’AZ Events. "On vendra quelques produits nouveaux, comme du blanc cerise ou de la Somersby." Quant à l’ambiance, elle sera assurée par DJ Édouard et Tom Hawkins.

Un food truck sera également présent pour permettre aux visiteurs de se sustenter. "Il s’agit de Jess dinner’s, qui a été lancé il n’y a pas longtemps par une jeune femme qui habite à Gives. Le food truck qui viendra pour le prochain apéro (NDLR : qui aura lieu le 16 juin) est aussi tenu par quelqu’un du coin. On veut soutenir les commerçants de la région."

Les tarifs n’augmentent pas

Outre le fait de soutenir les acteurs locaux, les organisateurs ont à cœur de proposer des tarifs démocratiques. "Les prix ne bougent pas. Les bières et les softs restent à 2€. Notre priorité, c’est que les gens s’amusent, même si on doit gagner moins."

Et d’ailleurs, une partie de cet argent sera reversée au club de basket de Huy. "On essaie à chaque fois d’aider un club différent. On donnera aussi une partie de nos rentrées à des associations et des œuvres caritatives."

Si les prix vont sûrement séduire les visiteurs, l’heure de fin risque d’être un peu moins à leur goût. "On s’arrête à 22h. Plusieurs personnes nous ont déjà envoyé des messages en nous disant que c’est trop tôt et qu’en plus, c’est férié le lendemain. C’est vrai que c’est tôt, mais les gens ont ensuite la possibilité d’aller faire des after sur la Grand-place, sur la péniche (NDLR : la Terrasse des lilas) ou au Moulin de Solières. En s’arrêtant à 22h, on permet aux autres commerces d’aussi en profiter." Bref, encore une manière de soutenir les acteurs locaux.

À noter que deux autres apéros auront lieu cette année. "On en organisera un le 16 juin sur la Place verte et le l'autre au mois de septembre, mais on ne sait pas encore où. On essaiera de faire quelque chose d’un peu spécial pour le dernier apéro, mais on ne sait pas encore quoi non plus", conclut Christophe Thonet.