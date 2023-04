Huy: un projet de concassage qui inquiète des Givois

"Nous sommes une petite entreprise de terrassement et d’aménagements extérieurs, précise Kevin Courtain. En raison de la nouvelle législation régionale Walterre (NDLR: en vigueur depuis mai 2020) sur la certification et la traçabilité des mouvements de terres, nous recherchions un terrain où stocker nos terres non polluées. Raison pour laquelle nous avons acquis il y a un an ces terrains de 8 000 m2 situés en zone industrielle."

Le dossier prévoit aussi l’installation d’une chaîne de concassage de matériaux ainsi que la création d’un hangar de 600 m2. Ce qui inquiète les riverains du site, et notamment ceux qui sont situés de l’autre côté de la N90, à proximité de la Meuse. "Nous craignons les nuisances sonores provoquées par l’activité de concassage, ainsi que l’envol de particules fines, pointe Jonathan Gubin. Le dossier parle des allées et venues de 20 camions par jour. Répartis sur 8 heures de travail, ça fait un camion toutes les 12 minutes. Le tout alors que nos habitations sont situées à moins de 30 mètres du site"

Réponse du porteur du projet: "Le concassage s’effectue aujourd’hui au moyen de machines modernes beaucoup, beaucoup moins bruyantes que par le passé. En outre, un cercle végétal retiendra la poussière et anéantira l’impact visuel pour les riverains. Par ailleurs, notre société ne possède qu’un seul camion, et donc, ce chiffre de vingt camions est donc très théorique, et a été inscrit dans une éventuelle perspective d’évolution."

En attendant, les riverains, soutenus par d’autres Givois, ont décidé de lancer une pétition qui a déjà récolté près de 100 signatures, alors que l’enquête publique se clôture le 9 mai. Le collège communal devra alors rendre un avis. "Il se prononcera en temps voulu, fait savoir le bourgmestre ff de Huy, Éric Dosogne. Laissons la procédure se dérouler."

À titre personnel, le maïeur concède toutefois qu’ "il existe des endroits plus à écart des habitations pour réaliser de telles activités".

Le dossier peut être consulté au service de l’Environnement de la Ville de Huy. Téléphone: 085/21 78 21, extension 720.