Huy: des gifles pour un message sur son GSM

"Cela faisait un certain temps qu’on ne se comprenait plus, explique le quinquagénaire ce mercredi à l’audience. C’est comme cela que j’ai commencé à boire. Si je n’avais pas bu un casier, ce n’était rien." Et quand la boisson s’installe, le dialogue n’est plus possible. "Quand je voulais m’approcher d’elle et que j’avais bu, elle me repoussait." Une situation d’autant plus compliquée qu’à l’époque, tous les deux travaillaient en horaire décalé et ne faisaient que se croiser. Ce 4 décembre 2022, sa compagne décide d’aller sans lui au restaurant. Quand elle rentre, elle laisse traîner son GSM et le Hutois prend connaissance d’un message qui ne lui plaît pas. C’est ainsi que sa compagne va recevoir des gifles. "Jamais je ne l’avais frappée." Depuis cet épisode, le couple est toujours ensemble: "Je me suis excusé." Il boit moins, aussi. Outre les coups, l’homme doit répondre de détention d’une arme à feu et de munitions. Il avait acquis cette arme de chasse de calibre 12 pour s’entraîner. Ce qu’il n’a jamais fait. Si ce n’est, comme le précise la défense, "lors de cette crise de boisson et de jalousie" où il a voulu retourner l’arme contre lui. Les coups et blessures et la détention d’arme sont abordés par le parquet comme deux éléments distincts. Le ministère public requiert, donc, une peine de probation autonome avec, parmi les conditions, la prise en charge du sevrage alcoolique. Il demande aussi une amende pour l’arme. La défense, pour sa part, sollicite la suspension probatoire du prononcé.