Huy: des gifles pour un message sur son GSM

"Cela faisait un certain temps qu’on ne se comprenait plus, explique le quinquagénaire. C’est comme cela que j’ai commencé à boire." Et boire est un euphémisme: "Si je n’avais pas bu un casier, ce n’était rien." Une quantité qu’il troquait parfois contre des canettes de gin. Et quand la boisson s’installe, le dialogue n’est plus possible. "Quand je voulais m’approcher d’elle et que j’avais bu, elle me repoussait." Une situation d’autant plus compliquée qu’à l’époque, tous les deux travaillaient en horaire décalé et ne faisaient que se croiser.