Démission de Sarah Schlitz: non, ce ne sera pas le Hutois Samuel Cogolati qui lui succédera

Déjà, il faut trouver le candidat mais aussi, chez Écolo, tout se discute collégialement. Ça doit être discuté au sein du groupe fédéral, avec les élus, avec les militants. Ça doit passer par le Conseil de fédération dont la date de réunion n’a pas encore été arrêtée.

Tiens, pourrait-on imaginer le Hutois Samuel Cogolati, actuellement député fédéral, pour succéder à Sarah Schlitz ? Non. "Il faut que ce soit une femme à la tête du secrétariat à l’égalité des chances", réplique celui qui avoue avoir dû encaisser deux chocs ce mercredi: l’annonce de Sarah Schlitz et le départ précipité de Nicolas Parent. Et il ajoute: "Ce secrétariat d’État est chargé d’un symbole, celui de la défense des droits des femmes. Et c’est une femme qui incarnera le mieux ce combat-là. C’est très clair." Qui alors ? "Il y a beaucoup de possibilités." D’autant plus que ça ne doit pas être nécessairement une élue mais bien une personnalité de la société civile.