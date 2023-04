Projet Medi-Market à Huy: les pharmaciens hutois s’y opposent et lancent une pétition

Ici, il s’agit d’une demande, formulée par le groupe QRF, pour diviser un seul espace commercial (dont il est propriétaire) en deux, celui qui était occupé autrefois par l’enseigne JBC. Medi-Market compte occuper une partie de l’espace, l’autre le serait par Paris XL qui quitterait la rue Neuve pour le zoning commercial de Ben-Ahin. On en est donc là: sur l’autorisation demandée pour diviser l’espace en deux en vue, par la suite, d’aménager ces deux commerces.

Un premier projet rejeté

Si la venue de Paris XL à Ben Ahin chagrine les Hutois, celle de Medi-Market en agace plus d’un. Ce n’est pas la première fois qu’un tel projet de parapharmacie est prévu dans le zoning commercial de Ben-Ahin. Il y a quelques années, une première demande de permis avait été déposée par la chaîne de magasins parapharmaceutiques. Sauf qu’à l’époque, en novembre 2020, la demande avait été rejetée. Le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus avait refusé le permis d’implantation commerciale. Plusieurs pharmacies de Huy s’y étaient opposées. Le bourgmestre de Wanze tout comme celui de Huy avaient été interpellés par la demande, qui risquait de "déstabiliser l’ensemble du secteur pharmaceutique", avait alors déclaré Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy. La Ville de Huy avait elle-même introduit un recours auprès de la Région wallonne qui avait été entendu.

Une concurrence en termes de prix

Et là, moins de trois ans après la décision du ministre Borsus, la S.A. Colim, qui gère le groupe Colruyt, revient sur le devant de la scène avec une nouvelle demande.

Et l’opposition des pharmaciens hutois est toujours aussi vive. Clarisse et Anabelle Vanvolsem, de PharmaVrai, ont ainsi pris connaissance du nouveau projet de Medi-Market. Elles n’ont pas tardé à envoyer un mail au service Urbanisme de Huy pour marquer leur désaccord. Avant d’en informer les autres pharmaciens de Huy et des alentours via un groupe WhatsApp sur lequel elles organisent les gardes.

Un Medi-Market, les pharmaciens de Huy n’en veulent pas. "C’est le supermarché de la pharmacie, expliquent les deux sœurs. C’est une grande surface où on retrouve tout ce qui est parapharmacie et il y a aussi généralement une pharmacie dedans. Leur concept, c’est de casser les prix, de faire des promos sur les produits phares." Casser les prix sur ce qui est du ressort de la parapharmacie car les médicaments, qu’on ne peut avoir que sur ordonnance, "c’est légiféré". On ne peut donc pas les vendre au rabais. Un Medi-Market, c’est concrètement "une concurrence en termes de prix". Et les pharmaciennes d’ajouter: "Nous, on offre aussi des conseils sur nos produits." Ce qu’une pharmacie, en tant que commerce de proximité, peut offrir.

Des commerces de proximité

Et puis, "on ne peut pas ouvrir une pharmacie comme cela. Il y a un certain nombre de pharmacies par densité d’habitants. Il faut un numéro."

Reprendre une pharmacie existante, oui. La délocaliser, oui "mais pas plus loin que la commune d’à côté". Mais en créer une, ce n’est pas aussi simple que cela… Les pharmaciennes de PharmaVrai sont claires: "Il est de plus en plus compliqué pour le pharmacien indépendant de tenir le coup. Nous croyons aux commerces de proximité et nous dépensons beaucoup d’énergie à l’écoute et au conseil du patient. Nous voulons nous battre pour ne pas laisser une grande surface comme Medi-Market détruire nos valeurs."

Les pharmaciens de Huy ont décidé de réagir, via ce mail envoyé à l’Urbanisme mais aussi en lançant une pétition "pour conscientiser le public" qu’ils relaient sur leurs réseaux sociaux respectifs.