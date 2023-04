Pour son 5e anniversaire, le festival des Québecofolies va se diversifier (Huy/Amay)

Pour cette 5e édition, en plus des concerts proposés, les organisateurs ont tenté de diversifier certaines activités. "On essaie de ne pas uniquement se focaliser sur la musique en provenance du Québec, mais c’est sûr que cela restera un festival musical. Ce qu’on veut faire, c’est aussi doucement amener d’autres choses sur la culture franco-canadienne", explique Charles Pirnay, un des organisateurs et fondateur des Québecofolies. Et cette année, la diversification va déjà commencer. "Il y aura des lectures de livres. Nous avons choisi des artistes qui chantent mais qui sont aussi comédiens et qui font des lectures." Dans les artistes qui se produiront sur scène, il y aura également des Belges et des artistes français.

Deux événements sont organisés en parallèle: le festival Québecofolies et les vitrines Québecofolies (pour les professionnels). "C’est un mandat que nous avons de la part des instances gouvernementales du Canada, l’objectif étant d’amener des artistes francophones canadiens sur de grands festivals. Le but est de les faire découvrir par les professionnels locaux pour un travail futur."

Des artistes confirmés

A priori, 21 artistes vont se produire devant les spectateurs, et même si vous ne connaissez pas leurs noms, certains sont des artistes professionnels, plutôt connus dans leurs pays. "Ce sont des artistes qui sont complètement confirmés au Canada. Ce ne sont pas des artistes qui débutent, ils ont l’habitude de la scène et du spectacle. On offre de la qualité. Au niveau du style musical, c’est très hétéroclite, il n’y a pas de style musical bien défini: il y a du rock, de l’électro, du folk…" Laissez-vous donc tenter par l’aventure et la découverte. "Il ne faut pas avoir peur des noms, car ils ne vous diront rien. Mais vous allez vous retrouver devant des artistes exceptionnels. Ils ne viennent que pour cet événement, ils ont vraiment envie de découvrir le public de Huy et ses alentours. Et ils sont très heureux de le faire. Rendez-leur la pareille et venez nombreux les voir", conclut, le sourire aux lèvres, Charles Pirnay.

Pour acheter vos billets, c’est ici: https://centrecultureldehuy.be/agenda/les-quebecofolies-5e-edition/