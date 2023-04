Les Hutois vont donner son nom au futur centre aqualudique de Huy

Alors oui, la Ville et la Régie des sports ont déjà quelques idées mais "on tourne un peu en rond". Alors ? Le collège communal a pris le parti de demander leur avis aux Hutois, à ceux qui deviendront les utilisateurs de ce nouveau centre aqualudique. "On lance un appel à toutes les idées. Puis, dans un second temps, on pourrait proposer une short-list et demander leur avis aux Hutois via un appel sur notre page Facebook ou encore sur le site web de la Ville." Proposer aux Hutois de jouer le jeu et de trouver le nom de leur centre aqualudique leur permettrait ainsi d’être associés à cette nouvelle structure.

Tiens, et les travaux, ils en sont où ? "On est toujours dans les temps", note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. L’échevin Roba y ajoute "quelques petites difficultés", notamment à la charpente, mais en train d’être résolues. "On va aussi probablement devoir remplacer la cabine à haute tension."

Seule mauvaise surprise du centre aqualudique, qui ouvrira donc au printemps 2024: le coût des travaux en hausse avec l’augmentation des prix des matériaux. "On devrait tourner aux alentours des 16-17 millions d’euros." Avec des subsides et un prêt à taux zéro via le Crac (le centre régional d’aide aux communes) de 10 millions.