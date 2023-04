Le quai Dautrebande, au pied du pont Baudouin, sera fermé pendant dix jours

La rue de la Collégiale, déjà fermée depuis plusieurs semaines, le restera jusque début juillet. Jusque la fin juin, la circulation des voiries menant jusqu’au rond-point est maintenue sur une voie dans chaque sens. Le bypass de l’avenue des Ardennes vers la N90 en direction de Tihange est fermé à toute circulation. Tout comme l’est l’entrée depuis le rond-point vers la rue du Pont.

Tout ce chantier qui a démarré il y a plusieurs mois maintenant ne constitue que la phase préparatoire à l’aménagement du rond-point Baudouin (dit giratoire Charte des Libertés). Et cette phrase préparatoire devrait se terminer à la fin du second trimestre de cette année, si le temps suit naturellement. Le chantier d’aménagement à proprement parler devrait suivre dans la foulée pour se terminer fin de l’année. Chantier qui concerne le réaménagement total du giratoire ainsi que des amorces qui y mènent, le doublement de la voie de circulation au sein du giratoire, l’intégration de liaisons pour les vélos et la sécurisation des traversées pour les piétons. Le chantier coûtera 1,39 million, hors TVA ; il est financé par la Sofico, RESA, la CILE et Voo. Les travaux ont été confiés à la société Colas qui les réalise avec le SPW Mobilité et Infrastructures en tant que maitre d’œuvre.