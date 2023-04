Démantèlement de Tihange 2: on va informer les Hutois ce mercredi

Une séance de questions-réponses

Durant cette réunion, qui aura lieu à l’IPES, deux intervenants seront présents: le directeur du site de la centrale (Electrabel) et la société CSD en charge de l’EIE, l’étude d’incidences sur l’environnement. "Le contexte et les différentes étapes du projet de démantèlement soumis à autorisation régionale seront présentés: le démantèlement de Tihange 2, la possible construction et exploitation de bâtiments de traitement de déchets et matériaux et les travaux associés. Le calendrier sera également présenté."

La réunion commencera à 19h et sera suivie d’un temps de questions-réponses. Deux éléments sont à distinguer. L’étude d’impact environnementale (EIE) qui sera réalisée par le bureau indépendant CSD et l’enquête publique. "L’étude d’incidence sur l’environnement commencera à l’issue de la réunion d’information publique. Elle a pour but d’évaluer les effets du projet et son chantier sur l’environnement, d’analyser des mesures d’atténuations prévues et le cas échéant de faire des recommandations. Elle devrait durer jusqu’en octobre-novembre 2023. L’enquête publique, elle, vient plus tard dans le processus d’octroi de permis. Elle représente une des étapes dans l’instruction par les autorités des demandes de permis. L’enquête publique dure 30 jours et devrait avoir lieu en septembre 2024." Le permis régional devrait être octroyé fin 2024.