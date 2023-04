Découvrez le quartier Saint-Léonard, à Huy, d’hier à aujourd’hui

L’histoire du village et des bâtiments

C’est désormais un bout d’histoire hutoise que les habitants du quartier ont voulu remettre en lumière. Des recherches d’archives aux recueils d’anciens clichés, il aura fallu trois mois à Monique Cahay pour mettre l’ensemble en musique. "Mon objectif était de permettre aux habitants de découvrir ou de redécouvrir l’endroit où ils vivent, explique-t-elle. J’y vis personnellement depuis 46 ans et j’ai beaucoup appris tout au long de mes recherches. Nous avons repris l’histoire à travers différents clichés en comparant à chaque fois les images d’époque à celles actuelles. Certains bâtiments avaient une histoire et sont aujourd’hui devenus des logements tandis que d’autres ont été détruits. C’est le cas par exemple du Castel Mosan qui était une habitation au milieu du XXe siècle puis était devenu un café avec dancing et restauration. Un lieu de rendez-vous qui a fermé ses portes en 1978. Depuis, l’état du bâtiment s’est délabré et est aujourd’hui en ruine. Il ne reste que les murs."

Ce sont tous ces souvenirs oubliés qui sont ainsi remis sur le devant de la scène historique. Avec aussi, un clin d’œil à la vie d’autrefois. "On reprend également des photos des magasins et des fermes qui ont marqué le quartier mais aussi des personnes qui l’ont fait vivre comme Madame Simone, bien connue, qui a tenu l’épicerie du village jusqu’à 97 ans. J’avais envie de raconter cette vie simple de l’époque. Il y avait aussi la coopérative dont l’enseigne sur le devant du bâtiment a disparu aujourd’hui. Elle avait été ouverte en 1953 et a duré 30 ans. On a également une partie de l’exposition plus contemporaine dédiée aux artistes du quartier comme Serge Nokin ou Philippe Roussel." Désormais vous savez tout. Ou presque…

L’exposition est encore accessible les 29 et 30 avril. Un concert de cornemuse est proposé le vendredi 28 à 19h.