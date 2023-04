Huy: les tilleuls de l'avenue Delchambre doivent être élagués

Sauf qu’une nouvelle expertise avait été commandée pour déterminer avec précision leur état de santé. Un diagnostic phytosanitaire et mécanique, réalisé par un expert de la cellule "arbres remarquables" de la Région wallonne, qui a vu, dans ces tilleuls, la possibilité d’encore les conserver. "Globalement ils étaient en bonne santé, confirme l’échevin Adrien Housiaux. Mais il était important de les élaguer. Dans l’entièreté de l’alignement, il y en avait quelques-uns mal en point, juste trois ou quatre." La Ville a alors décidé d’en prendre grand soin, d’empêcher les véhicules de se garer entre les arbres. "Et on y fera attention lors de l’aménagement du parc Henrion."

Là, aujourd’hui, le collège communal hutois a décidé de débloquer une somme de 47 000 € pour les élaguer. Ce qui sera fait par une société extérieure. Une opération qui ne se fait pas chaque année. Les 164 arbres qui bordent les deux avenues vont ainsi être élagués, une taille de formation tardive. Une demande de permis d’urbanisme a d’ailleurs été déposée à la Région wallonne. L’objectif étant de permettre à ces arbres de retrouver un équilibre et une structure normale. "Ils restent bien là, on ne les coupera pas", ajoute l’échevin Adrien Housiaux.