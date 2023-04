On a dû couper près de 700 arbres dans le bois de Tihange

Le bois de Tihange a été délesté de nombreux arbres. En tout cas, le long du Chemin du Chera. Dommage… mais il y a une explication. "Nos forêts sont en partie gérées par le DNF, le département nature et forêts de la Région wallonne , explique l’échevin Adrien Housiaux. Elles sont d’ailleurs labellisées développement durable." Et les arbres du Chemin du Chera devaient être coupés en 2022 déjà, pour raison de sécurité de la voirie mais aussi des lignes électriques. "On a fait couper des parcelles le long de la route pour une question de sécurité car il y a eu plusieurs interventions de la zone Hemeco" pour des arbres tombés ou qui menaçaient de tomber sur la voirie. En première coupe, 372 arbres et résineux y sont passés. Et 362 en deuxième coupe.