Mesure de faveur pour un dealer arrêté à Huy

Le prévenu aurait pu continuer son manège longtemps, s’il n’avait pas été contrôlé de manière inopinée par la police alors qu’il circulait en trottinette à Huy à la fin du mois de mai 2020. Ce jour-là, les policiers tentent de l’arrêter, estimant qu’il n’est pas assez visible dans la circulation. Le jeune homme se met alors à tourner autour du combi, ce qui lui vaut d’être interpellé. Sur lui, les policiers retrouvent notamment de la poudre blanche et une effriteuse, ce qui conduit à une visite domiciliaire. Complètement en aveux, le prévenu avait averti les policiers sur ce qu’ils allaient trouver à l’intérieur.

Lors de la précédente audience, le Hutois avait expliqué qu’il avait perdu son précédent travail et qu’il avait commencé à vendre peu avant le Covid à ses amis puis que le phénomène s’était amplifié. "Je ne gagnais quasiment rien, cela me permettait de subvenir à ma consommation", avait-il confessé à la justice. Le prévenu affirmait également avoir arrêté de consommer, les résultats d’une prise d’urine attestant ses dires. Il regrettait ses actes et avait trouvé un nouveau travail depuis. Quant au couteau, il prétendait qu’il ne savait pas que cette arme était interdite. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires.

La durée excessive de la procédure a justifié par ailleurs que le tribunal ne prononce pas de peine d’amende.