Le Hutois offrait le gîte à des dealers mais s’est repris depuis

Le ministère public a requis ce jeudi une peine de probation autonome envers un jeune homme qui a hébergé des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants à Huy. Le prévenu, né en 1999, tirait un certain bénéfice de cette relation puisqu’il recevait des avantages liés à sa consommation en échange du gîte qu’il fournissait. Le trafic se déroulait jour et nuit et on faisait parfois la file devant le domicile pour se fournir chez lui, a rapporté la justice hutoise.