Cinq spectacles à ne pas rater au festival "Les Une Fois d’un soir" ce samedi à Huy (+ vidéos)

Au total, ce sont quelque 10 000 spectateurs qui sont attendus pour cette 21e édition de ce festival, la 7e dans la cité du Bassinia. Comme déjà dit, il s’agit aussi de la dernière édition sous cette mouture, puisqu’en 2024, le rendez-vous artistique sera uniquement organisé par Latitude 50 et il s’étalera surtout sur deux journées, pour accueillir le public dans les meilleures conditions.

En attendant, place à l’affiche de ce samedi et zoom sur cinq spectacles qui devraient marquer cette édition 2023.

1. Monsieur Patrick

Seul en scène, Monsieur Patrick "est" dans le vin depuis longtemps. Il a "fait" œnologie. Il installe son pupitre mobile, table de dégustation, sur un lieu public, Et il raconte le vin qu’il fait déguster, tout autant qu’il se raconte. Monsieur Patrick, œnologue-démonstrateur, parle du vin qu’il débouche, demande l’avis aux gens, explique les bases d’une dégustation. Il donne aussi son avis, sur tout. Ou presque. Et dérape souvent. Il faut dire qu’il n’est pas très frais. Il a déjà quelques dégustations dans le nez. Alors il se laisse un peu aller. Il se raconte. Parle des mots du vin qui sont les mots de sa vie un peu minable, avec ses femmes loupées, son addiction, ses heures de gloire, etc.

Cour Arlette de Huy à 14 h 30 et 17 h, 45 min Jauge de 150 personnes. à partir de 8 ans.

2. Zaï Zaï Zaï Zaï

Au départ, Zaï Zaï Zaï Zaï, c’est un album de bande dessinée de Fabcaro publié en 2015 et vendu à 180 000 exemplaires. Lequel est adapté au cinéma en 2020 dans une comédie avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu et Ramzy Bedia. Malgré une critique plutôt positive, le long-métrage ne sera pas un carton dans les salles obscures françaises avec moins de 100 000 entrées. Ici, Zaï Zaï Zaï Zaï est adapté par la compagnie Collectif Jamais Trop d’Art. Le pitch ? Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de comptoir s’emparent de l’affaire. Et si cet homme était une menace pour la société ? Une course poursuite s’engage alors sous la forme de théâtre absurde.

École Sainte-Marie, rue Vankeerberghen, à 15 h 30 et 18 h, 40 min. Jauge de 300 personnes. à partir de 8 ans.

3. Beste Cantate

Il s’agit ici d’une manifestation visuelle et sonore, une liesse physique et collective autour du carnaval et des multiples représentations de l’identité. Beste Cantate est une pièce pour huit danseurs et danseuses qui aborde le thème du carnaval. "L’idée du projet a émergé lorsque nous avons assisté au carnaval de Dunkerque en mars 2020, et qu’une semaine plus tard le monde entier a fait face à la pandémie de la Covid-19. Nous étions stupéfaits face à cet arrêt soudain de la vie, en décalage complet avec ce que nous avions vécu quelques jours auparavant, une totale absurdité en soi", expliquent les membres de La Drache, compagnie franco-belge créée en 2021.

Grand-Place, 18h30, 50 min. Jauge de 500 personnes, à partir de 8 ans.

4. Discours à la nation

Depuis une dizaine d’années (prix du public au Festival Off d’Avignon et prix de la critique en Belgique en 2013), Discours à la nation enthousiasme les spectateurs partout où il est joué. Le comédien David Murgia, accompagné d’un guitariste, sert avec maestro le texte brillant, drôle et grinçant d’Ascanio Celestini. Celui-ci évoque une nouvelle fois la relation entre la classe dominante et la classe dominée. Mais cette fois, la parole est aux puissants. Au milieu d’un tas de caissettes de bois, David Murgia donne vie à ces politiciens ou chefs d’entreprise, dont les discours s’avèrent aussi comiques qu’effrayants.

Cour du Gouverneur, rue Vankeerberghen 14, 19 h, 70 min, jauge de 250 personnes, dès 12 ans.

5. La Fabrique

Le feu est mis à l’honneur à travers le spectacle de clôture du festival. "Mais il n’y aura pas de feu d’artifice, prévient Luc De Groeve, le directeur artistique des Une Fois d’un soir. Il s’agit ici d’une cérémonie autour du feu qui célèbre le travail en usine". Le spectacle est proposé par la compagnie belgo-néerlandaise Doedel, du nom de son fondateur Wim Doedel, maître dans cet art du théâtre total décédé en 2011.

Site Charlier, rue des Cotillages, 22 h, 35 min, jauge de 1000 personnes, dès 8 ans.

Le programme complet du festival est à retrouver sur https://1x1soir.be