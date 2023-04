Huy: il risque 3 ans de prison pour avoir poignardé sa femme enceinte, qui avait perdu leur bébé

C’est la tête basse, le visage penaud et la voix grave que le prévenu a comparu devant la justice hutoise. L’homme est en aveux des faits et tente d’expliquer l’inexplicable: "Je ne me souviens pas de tout. J’ai des flash-back, notamment le moment où je la voyais à terre, ce sont des sortes de rêve mais je ne sais pas comment cela s’est passé."

La dispute commence sur la Grand-Place à Huy. En ce jour de fête, le prévenu est de sortie alors que le terme de la grossesse de sa compagne est supposé arriver le 30 août. Celle-ci s’inquiète de son état car elle sait qu’il boit et dépense beaucoup en sorties et va le chercher. Là, elle jette son verre à terre devant ses camarades et se fâche. Le Hutois vit cela comme une humiliation.

Ce n’est que vers 3 h du matin qu’il rentre au domicile conjugal. Pour éviter qu’il sorte à nouveau, sa compagne cache ses clefs et son portefeuille puis trouve dans son GSM des messages provenant d’une autre femme, et décide de le confronter. La dispute s’envenime, l’homme saisit un couteau de cuisine et la frappe avec son arme. "Les coups s’arrêtent car Madame fait la morte, elle baigne dans son sang et parvient à faire glisser un drap sur lequel il y a son téléphone pour appeler à l’aide sa belle-mère, avant de perdre connaissance. Le bout de la lame est plié tellement Monsieur a frappé fort", détaille le ministère public.

La famille débarque aux alentours de 4 h du matin et contacte les secours, la future maman est entre la vie et la mort: elle présente de nombreuses plaies sur le haut du corps ainsi que des lésions contondantes, des fractures, son globe oculaire droit est perforé, entre autres. Elle est aujourd’hui handicapée à 80%. L’enfant décédera in utero.

Quant au prévenu, il trouve refuge chez un ami, avant de prendre la direction de la gare et de jeter ses vêtements plein de sang, puis de rebrousser chemin vers le domicile conjugal.

Jugement le 1er juin.