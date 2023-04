Flèche wallonne: un impact positif sur la fréquentation des cafés de la Grand-Place de Huy

Et visiblement, il était loin d’être le seul dans le cas. "On a toujours beaucoup de monde le mercredi, commente Lucas Marchal, gérant du Léopold 7. Mais aujourd’hui, il y en avait encore plus que d’habitude."

Même son de cloche du côté du Littéraire. "On a vraiment eu de nombreux clients aujourd’hui, d’autant plus que la météo était idéale, détaille le serveur Henri Berlemont. On a eu pas mal de personnes venues du nord du pays et même quelques Anglais. L’ambiance était franchement sympa."

Moins de monde que les années précédentes

Cette augmentation de la fréquentation, Alban Veseli, gérant de l’Expression, l’a aussi constatée. "On a beaucoup plus de monde que d’habitude. La fréquentation était quand même moindre que les années précédentes. Mais il faut dire que notre terrasse est moins grande que l’année dernière. Et puis, il n’a pas fait très chaud et le soleil n’est arrivé chez nous que vers 16h30."