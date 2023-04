Un subside de 2,5 millions€ pour transformer l’ancien Mestdagh à Huy (+ vidéo de présentation du projet)

Ce mercredi, les différents acteurs de ce dossier, à savoir l’ASBL Devenirs, la Régie foncière hutoise et la Ville de Huy, ont fait le point sur le dossier. Ils ont surtout annoncé que la ministre wallonne de l’Alimentation durable, Céline Tellier, venait de leur octroyer un subside de 2 588 089 € dans le cadre du volet de relocalisation alimentaire inscrit dans le Plan de Relance de la Wallonie. Voilà donc de quoi mettre du beurre dans les épinards d’un projet qui devrait coûter au final 5,5 millions€, achat du bâtiment compris (la Ville avait déboursé 800 000 € en 2018).

L’inauguration est prévue pour le début de l’année 2026

Alors qu’un auteur de projet doit encore être désigné, et qu’un permis d’urbanisme devra être délivré des travaux d’aménagements ont déjà commencé à l’étage du bâtiment. C’est là que l’ASBL Devenirs, entreprise de formation par le travail, dont le siège administratif et social se situe actuellement à Vyle-Tharoul, ambitionne d’installer ses bureaux d’ici la fin de l’année. À cet étage, prendront également place des espaces de coworking et des salles de formation sur une superficie totale de 500 m2.

Quant au lifting de l’ancienne surface commerciale proprement dite, il ne devrait pas être terminé avant deux ans et demi.

"Nous espérons pouvoir inaugurer cette Maison de l’Alimentation Durable et Solidaire début 2026", avance Albert Deliège, le président de l’ASBL, qui rappelle les activités qui doivent y prendre place pour mettre en exergue le circuit court. "Nous y trouverons une cuisine de collectivité, une légumerie qui accueillera la production des agriculteurs de l’arrondissement, une bocalerie, l’épicerie de la halle qui quittera donc la rue du Pont, des chambres froides positives et négastives, un espace de restauration."

Diverses animations sont aussi d’ores et déjà envisagées (ateliers de brassage, visite de restaurateurs régionaux, etc) pour valoriser un circuit court qui vit actuellement des heures compliquées à cause de la crise énergétique. "Après avoir été très en vogue lors des confinements, on constate un ressac du secteur, reconnaît Éric Lomba, président du pôle synergie qui a donné l’impulsion à ce projet. Mais la lame de fond existe toujours, et nous entrons dans une logique de professionnalisation qui doit permettre de surmonter, voire d’éviter les crises ponctuelles." Les différents intervenants en sont persuadés: pour le circuit court, c’est loin d’être… la fin des haricots !