Un homme vole dans une maison à Huy: "Ça avait l’air d’être un squat", se défend-il

Un homme de 48 ans, dont l’adresse de référence se situe au CPAS d’Andenne, devait s’expliquer ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel hutois. Pour un vol avec effraction commis le 26 février, en début de nuit, à Huy. Mais s’il admet avoir emporté des objets (un étui à cigarettes et une balance de précision de bijoutier), il nie farouchement avoir forcé la porte de l’habitation pour y pénétrer. "J’étais de passage, je cherchais un abri pour la nuit. La porte de la maison était entrouverte, il n’y avait pas de lumière, la porte était vieille et ça avait l’air d’être un squat, explique-t-il à la juge. Sur le seuil, comme il faisait noir et que je ne voyais rien, j’ai marché sur quelque chose, je me suis baissé, je l’ai ramassé et je l’ai mis dans ma poche (il s’agissait de l’étui à cigarettes, NDLR) . Et la balance, je l’ai prise aussi sans savoir ce que c’était."