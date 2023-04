L’enseignement de promotion sociale fera sa promo ce jeudi au hall des sports de l’IPEPS

Pendant deux semaines d’activités, 152 établissements issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont invités à proposer une grande opération de relations publiques. Et ce 20 avril, c’est l’arrondissement de Huy-Waremme qui est aux commandes depuis le hall des sports de l’IPEPS de Huy.

De la collaboration, des échanges

Le PromSoc Village, c’est l’œuvre de huit établissements de promotion sociale autour de Huy-Waremme. L’objectif principal de ce village est, en plus de faire connaitre le secteur, d’accueillir et de fournir des renseignements à celui qui a l’ambition de reprendre une formation. "La philosophie du PromSoc Village, c’est de rendre visible l’enseignement de promotion sociale ; on veut vraiment agir en collaboration avec les écoles partenaires", explique Véronique Mine, directrice de l’Institut libre de formation permanente (ILFoP), à Hannut. Tout le village est organisé en "rues" sur base des formations que chaque établissement propose. Plusieurs petits stands y seront installés où plusieurs professeurs et étudiants pourront fournir des explications sur la matière concernée. "Ça permet aussi aux professeurs de dialoguer et d’échanger entre eux", précise la directrice de l’ILFoP.

Un secteur encore dans l’ombre

C’est une opération extérieure bien nécessaire puisqu’en Wallonie, l’enseignement de promotion sociale est encore méconnu. En 2017, le sujet était déjà au centre des préoccupations. "Le Conseil général de l’enseignement de promotion sociale (CGEPS) s’est rendu compte du problème quand on a commencé à faire le premier PromSoc Day en 2019. Suite à ça, une campagne de communication a été faite avec le journaliste Adrien Devyver, continue Véronique Mine. Cette année, un budget a été alloué à toutes commissions sous-régionales pour leur permettre de lancer leurs événements et ainsi faire connaitre l’enseignement pour adultes."

Si l’événement est ouvert à tous, il s’adressera davantage aux travailleurs, aux personnes plus âgées, aux personnes isolées, aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux plus jeunes qui souhaitent reprendre des études. "Le but n’est pas d’interférer avec l’enseignement traditionnel", précise Étienne Fievez. En théorie, la promotion sociale est accessible dès 16 ans, soit à partir du moment où on n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La formation est en fait surtout destinée aux adultes et mène à des certifications, du niveau CEB au diplôme d’enseignement supérieur. La promotion sociale ne se limite plus seulement à des cours organisés en soirée, mais également à des horaires étendus en journée. "C’est avant tout un enseignement de seconde chance pour ceux qui veulent reprendre des études", conclut le président de commission et directeur de l’institut provincial d’enseignement de promotion sociale (IPEPS) Huy-Waremme.

L’événement est ouvert à tous, et aura lieu de 15h à 20h au hall des sports de l’enseignement provincial de Huy, au quai de Compiègne, le 20 avril.