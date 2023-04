Le Jardin de la danse, ses 400 danseurs et son univers incroyable (photos)

"On a quatre gros spectacles sur deux week-ends, explique la directrice, Nadine Keirsschieter. 400 danseurs passent sur scène." De toutes générations puisque le Jardin de la danse accueille de tout jeunes enfants ( "on a un atelier parent/enfant avec des petits de 18 mois") mais aussi des ados et des adultes. "Dès qu’ils ont 7 ans, les enfants peuvent faire de la danse classique, du modern jazz, du ragga, de la pop, de la danse contemporaine aussi." Autant de types de danse enseignés par une quinzaine de professeurs.

Chaque spectacle annuel s’organise autour d’un thème. "Cette année, il s’intitule: “et toi, tu t’y vois ?”. Une thématique très large qui tourne autour de tout ce qui est mythe, légende, croyance populaire. C’est très vaste, très riche et diversifié", explique la directrice. Chaque professeur développe la thématique en lui choisissant un thème plus précis ainsi qu’une musique. Les élèves des cours de danse ont ainsi pu danser sur des thèmes aussi divers que l’Atlantide, les croyances, les porte-bonheur, les gris-gris, les rituels, les dictons, le marchand de sable… "Et à chaque thème étaient associés des costumes bien différents."

Ce week-end, les nombreux spectateurs (la salle était pleine) ont apprécié. Ceux qui auraient loupé la sortie des Jardins de la danse peuvent encore espérer découvrir ses danseurs samedi prochain, dimanche étant complet.

www.lejardindeladanse.be