Un vélo géant en acier Corten au pied du Mur de Huy

Pour les autorités hutoises, cette œuvre incarne toute une symbolique identitaire de la cité du Bassinia. "Il y a d’abord une belle rencontre humaine derrière ce projet", rapporte Christophe Collignon, le bourgmestre en titre qui a un jour croisé la route de Michelangelo Circo lors d’une inauguration de logements publics dans le Hainaut avec sa casquette ministérielle. "J’ai flashé sur une de ses œuvres en acier Corten. On a sympathisé et je lui ai soumis l’idée d’en créer une qui symboliserait le fait que Huy est une ville du cyclisme avec la Flèche wallonne et son mythique Mur. Il se fait qu’il avait déjà un projet en tête et il est venu m’en dévoiler le modèle réduit quelques mois plus tard. Il me fallait voir si la Ville avait du budget pour cela, mais il m’a dit qu’il allait de toute façon faire l’œuvre. Finalement, elle est placée depuis ce jeudi en prêt. À ce stade, la Ville n’a donc sorti aucun euro de sa poche, mais il se pourrait qu’on en fasse l’acquisition car je reste persuadé qu’à l’instar du coq sur le rond-point Quai de Compiègne, l’attractivité de notre ville se restaurera par le fait de magnifier l’espace public avec des œuvres artistiques."

Neuf symboles

Michelangelo Circo y amène, donc, sa patte déjà visible depuis ce jeudi pour qui emprunte la rue du Long Thier. Il a baptisé son œuvre de 4,4 mètres de long, 2,5 mètres de haut et d’un poids de 3 tonnes (socle compris) "Pythalor Cursoriam Murus" dans une volonté permanente d’inclure de la symbolique ayant trait aux sciences et à la philosophie.

"J’utilise toujours un minimum de structure pour donner un maximum de symboles. Il y a en fait neuf symboliques dans cette œuvre, éclaire l’artiste qui se veut pédagogique à l’attention de la jeunesse. Il y a une référence à Pythagore et son théorème avec le triangle rectangle au centre ; le nombre d’or via le rapport mathématique Phi que j’ai introduit entre chaque cercle ; le triangle dirigé vers le Mur sert de flèche ; le mot “cursoriam “renvoie au vélo en latin ; “murus” évoque le Mur et on peut deviner la lettre M entre les deux roues ; les cercles de la roue arrière illustrent les trois ascensions du Mur durant la Flèche wallonne ; ceux de la roue avant les trois victoires de Merckx à la Flèche même si à l’époque elle ne se finissait pas au sommet du Mur. Le socle reproduit en miroir le chemin des Chapelles. Et enfin l’œuvre a été placée à hauteur de la ligne zéro du top chrono de l’ascension du Mur."