La librairie "L'ours à lunettes", sur la grand-place de Huy, a subi un dégât des eaux

"J’ai alors appelé une société de débouchage et de vidange, qui est venue fin de matinée. La propriétaire nous avait dit qu’il y avait aussi de l’eau dans la cave. Les gens de la société de débouchage se sont alors rendu compte que la canalisation était bouchée par des pierres et des débris." Et comme des travaux rue Griange, juste au-dessus de la chambre de visite de ladite canalisation, viennent d’avoir lieu, le rapprochement a été vite fait… D’ailleurs, et les employés du magasin et la propriétaire du bâtiment ont informé la Ville de la situation, avec photos à l’appui "pour voir ce qu’ils en disent, pour au moins savoir ce qui s’est passé" et pour savoir aussi sur qui se retourner éventuellement.

Le magasin est resté ouvert

En attendant, ces dégâts ont forcé l’équipe à nettoyer toute la matinée de jeudi. Une société spécialisée est également passée dans l’après-midi. Des présentoirs en carton ont été perdus et tout le rayonnage central de bibliothèques a été touché. "On voit déjà que le bois a absorbé l’eau, ça commence à se déformer", poursuit Kathleen Walrave.

Par contre, grâce à l’épaisseur du soubassement des bibliothèques, justement, aucun livre n’a été touché. "C’était évidemment notre priorité mais, très vite, on s’est rendu compte que rien n’avait été touché."

Les clients de jeudi de la librairie ont par contre dû zigzaguer entre les raclettes et les seaux d’eau. "Seul le coin des BD et la caisse étaient accessibles comme d’habitude. Pour le reste, on n’a pas fermé le magasin pour que les gens puissent venir passer leurs commandes ou en récupérer. Et quand quelqu’un avait besoin d’un livre en particulier dans les rayons touchés, on allait le lui chercher."