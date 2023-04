Kitty Crowther et Jeanne Ashbé, deux autrices jeunesse mondialement connues à Huy ce samedi matin

"Kitty Crowther est au cœur de l’expo En fluo, explique Justine Montagner, du centre culturel. On est super contents de l’avoir à Huy car c’est une des plus célèbres autrices-illustratrices jeunesse belge. Ses livres sont traduits partout à travers le monde et elle nous fait le plaisir d’être à Huy ce samedi matin." L’exposition itinérante fait une halte à Huy qui s’est chargé de la scénographie. "On va voir directement comment elle va réagir en redécouvrant son univers mis en scène par nos soins."

Le principe des Matins du livre, c’est d’accueillir deux auteurs. Le premier ? Kitty Crowther donc qui vit et travaille en Belgique. Elle a écrit et/ou illustré une trentaine d’albums. Et ses livres sont traduits dans une vingtaine de langues. En 2010, elle a reçu le prestigieux prix Astrid Lindgren pour l’ensemble de ses œuvres.

Le centre culturel a dès lors proposé à Kitty Crowther de lui suggérer un nom pour l’accompagner. Et elle a suggéré Jeanne Ashbé, une autrice belge elle aussi qui met en scène le quotidien des petits humains et de ceux et celles qui les entourent. Deux auteurs dans des styles totalement différents mais qui se connaissent. Toutes les deux travaillent en littérature jeunesse mais dans des univers différents. Ce sont deux des plus passionnantes et tendres autrices-illustratrices belges pour la jeunesse. "C’est super cool de les avoir toutes les deux, ajoute Justine Montagner. Elles sont habituellement partout dans le monde et ce samedi, elles seront à Huy."

L’exposition ludique sur le travail de Kitty Crowther se poursuivra jusqu’au dimanche 14 mai à l’espace Saint-Mengold et à la bibliothèque de Huy. Mais ce matin, dès 10h30, Jeanne Ashbé et Kitty Crowther rencontreront les Hutois et tout qui veut à l’espace Saint-Mengold pour un échange, la vente de leurs livres et leur dédicace après la rencontre qui sera animée par Justine Montagner.